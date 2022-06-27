Медведев назвал придурком латвийского министра после слов о Калининграде

Дмитрий Медведев назвал придурком экс-главу МВД Латвии Гулбиса после слов о Калининграде

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев после слов бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса о первом шаге по отсечению Калининграда от России назвал его придурком и пригрозил, что тот будет «бояться каждого шороха у двери». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Там какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну. В себя придет — бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая», — написал Медведев, комментируя заявление латвийского экс-главы МВД.

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что ответные меры России на запрет Литвы транзита в Калининград будут очень жесткими. Он уточнил, что значительная часть мер будет носить экономический характер, а также «способна перекрыть кислород нашим прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия».

В понедельник, 27 июня, бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис назвал ограничение транзита в Калининградскую область сигналом о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» регион. При этом Гулбин считает, что нынешние лидеры западных стран — «слишком мягкие» по сравнению с Рональдом Рейганом и Уинстоном Черчиллем.