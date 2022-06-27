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В Кремле отреагировали на планы США поставить на Украину системы ПРО

Песков заявил, что США не уведомляли Россию о планах поставить на Украину системы ПРО

Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Россия не получала от США уведомлений о намерении поставить на Украину системы противоракетной обороны (ПРО) средней и большой дальности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается действий по защите интересов [России], они предпринимаются на постоянной основе», — подчеркнул представитель Кремля, отреагировав на планы Вашингтона.

27 июня стало известно, что США собираются предоставить Украине системы ПРО. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации. Ожидается, что Вашингтон объявит о своем решении в течение недели.

Ранее страны «Большой семерки» (G7) подготовили проект заявления, согласно которому они обязуются бессрочно помогать Украине. Речь идет о финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической поддержке Киева.

23 июня Песков заявил, что Россия тщательно фиксирует все случаи использования западного оружия Украиной. Если часть этого вооружения доберется до передовых позиций и не будет уничтожена, то Москва отследит его использование, подчеркнул представитель Кремля.

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Константин Лысяков
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