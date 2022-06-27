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Гособвинение потребовало пожизненного заключения для убивших девочку в Костроме

Прокуратура потребовала пожизненный срок для двух педофилов, убивших девочку в Костроме

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Костроме государственное обвинение потребовало пожизненный срок для двух педофилов, убивших пятилетнюю девочку. Об этом в понедельник, 27 июня, со ссылкой на представителя регионального надзорного ведомства сообщает РИА Новости.

Надзорное ведомство огласило свои требования о пожизненном заключении в ходе судебных прений. Прокуратура настаивает на пожизненном приговоре с учетом изнасилования и убийства ребенка, а также личностей подсудимых. 45-летний и 24-летний россияне ранее уже были судимы, один из них отбывал наказание за сексуальное насилие и порнографию.

Преступление было совершено 4 января на улице Северной Правды в Костроме. Девочка играла около Дома культуры, где работала ее мать. Спустя некоторое время двое неизвестных подошли к ребенку, взяли на руки и унесли. Сначала они изнасиловали девочку в местном общежитии, а после нанесли ей множественные ножевые ранения, от которых она скончалась. Тело они спрятали в спортивную сумку. Комнату в общежитии, где был найден убитый ребенок, мужчины арендовали.

12 января им были предъявлены обвинения в изнасиловании и убийстве.

13 января председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил о халатности полицейских, которые оставили без наблюдения освободившегося из колонии педофила. В отношении них завели уголовное дело.

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Владимир Седов
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