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В России заявили о готовности отвечать на ограничение транзита в Калининград

Ушаков заявил о формировании ответных мер России на блокировку транзита в Калининград
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Россия готова отвечать на ограничение транзита в Калининград, российские власти будут смотреть, какая ситуация сложится в течение ближайших дней. Об этом заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

По его словам, данный вопрос находится в движении. Кроме того, определенные сигналы поступают от Европейской комиссии, добавил Ушаков. «Все будет зависеть от того, какая ситуация сформируется в конце концов», — уточнил он.

Ранее стало известно, что власти Литвы согласовали с Еврокомиссией (ЕК) основные вопросы транзита российских грузов в Калининград.

17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита некоторых товаров, которые попали под санкции Евросоюза. Глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Литва остановила транзит 18 июня. Он добавил, что под санкции попали от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

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Сергей Истомин
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