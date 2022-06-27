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Названы самые высокооплачиваемые отрасли в России

Сферу «Финансовые услуги» назвали самой высокооплачиваемой в городах России

Фото: @wocintechchat / Unsplash

Самые высокие зарплаты в крупнейших городах России получают специалисты, занятые в отрасли финансовых услуг, IT-технологий и на госслужбе, наиболее высокооплачиваемые сферы названы в исследование РИА Новости.

В 2021 году номинальные зарплаты в стране в среднем увеличились на 9,8 процента, до 49 тысяч рублей (с учетом НДФЛ). При этом зарплаты в лидирующих (добыча нефти и газа) и отстающих (производство одежды) отраслях отличаются в 6,5 раза. Среди 100 крупнейших городов почти в четверти случаев самый высокий заработок был в сфере «Финансовые услуги» (в основном сотрудники банков и страховых компаний).

Аналогичный результат продемонстрировала отрасль «Профессиональная и научная деятельность» (туда входит: аудит, право, бухучет, архитектура, научная деятельность и другое), которая в 24 городах дает самые высокие зарплаты. В сфере госслужбы самый большой заработок получают работники в 19 городах.

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Лидером рейтинга стала Москва, где в отрасли «Финансовые услуги» чистая зарплата оказалась более 210 тысяч рублей в месяц. Также в столице высокие зарплаты в секторах «IT и связи» — 169 тысяч рублей и в «Профессиональной и научной деятельности» — 153 тысячи рублей. На втором месте по уровню зарплат идет Мурманск. В отрасли «Рыболовство и сельское хозяйство» можно получать до 193 тысяч рублей в месяц. Рыбаки из Магадана могут претендовать на 169 тысяч рублей в месяц (третья строчка рейтинга).

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Платон Щукин
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