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Шольц заявил о неспособности G7 принять решение об отказе от российского золота

Шольц заявил, что решение об остановке поставок российского золота должно обсуждаться в ЕС

Фото: Michael Kappeler / dpa / Globallookpress.com

Решение о совместной остановке поставок российского золота должно обсуждаться в Европейском союзе (ЕС). Об этом в интервью ZDF заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По словам политика, вопрос об отказе от золота не может быть окончательно решен на саммите G7. Однако он указал, что западные страны «продолжать делать санкции все более и более точными».

Ранее Шольц заявил, что пока не готов отказаться от участия в саммите стран «Большой двадцатки» (G20) в ноябре, хотя там и может участвовать Россия. Немецкий политик призвал другие страны также не торпедировать мероприятие из-за возможного присутствия на нем президента РФ Владимира Путина.

Мировая история санкций
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Анжелика Бережная
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