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Слониха спасла утопающего в реке слоненка и попала на видео

Видео со спасением слоненка слонихой из реки стало вирусным в индийском Twitter

Слониха помогла детенышу перебраться через реку с сильным течением, из-за которого детеныш упал и чуть не погиб. Видео спасения, которое стало вирусным, опубликовал в своем Twitter-аккаунте офицер Индийской лесной службы.

В субботу, 25 июня, слоненок упал в воду во время перехода стада через реку возле индийской деревни Награката округа Джалпайгури, штат Западная Бенгалия. Мощным потоком детеныша уносило вниз по реке, на острые камни, а бесстрашная слониха изо всех сил пыталась спасти его. Наконец ей удалось подхватить его хоботом и вывести на берег, где их ждали остальные слоны.

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Спасение утопающего слоненка попало на видео, которое опубликовал в Twitter офицер Индийской лесной службы Парвин Касван: «Слониха спасает утопающего детеныша — лучшее, что вы увидите сегодня».

Запись набрала около сотни тысяч просмотров в Twitter. По комментариям пользователей становится понятно, что поступок слона пробудил в людях самые нежные чувства. «Вау... Какой красивый способ выразить любовь и заботу... Слон защищает своего детеныша», — написала одна из них. «Вот причина, по которой мама — это самое лучшее и важное, что есть в нашей жизни», — добавил другой.

В лесах Западной Бенгалии обитают дикие слоны, и чаще всего новости о них из этого региона отнюдь не трогательные. Согласно данным Министерства окружающей среды и лесного хозяйства Индии, которые приводит газета The Hindu, в промежуток с 2014-2015 по 2018-2019 год по всей стране в столкновениях со слонами погибли 2381 человек, из них 403 — в Западной Бенгалии.

Ранее сообщалось, что разъяренный слон перевернул внедорожник с семьей туристов. Дети и родители получили незначительные травмы и были очень напуганы.

Что делать?
Ульяна Бойчевская
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