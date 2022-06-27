Путин назначил нового помощника замглавы Совбеза

Президент Путин назначил помощником замглавы Совбеза Михаила Михеева

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Михеева помощником замглавы Совета Безопасности страны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Михеева Михаила Владимировича помощником заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации», — уточняется в указе.

В конце мая глава государства назначил нового главу МЧС — им стал генерал-майор Александр Куренков. На данном посту он заменит Евгения Зиничева, который трагически погиб в сентябре прошлого года во время учений в Норильске.

Кроме того, 2 июня президент России Владимир Путин присвоил новому главе МЧС Александру Куренкову звание генерал-лейтенанта.