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Стали известны подробности хакерских атак на российские вузы

В StormWall заявили, что атаки на российские вузы могут прекратиться в середине августа

Фото: Kevin Ku / Unsplash

Специалисты StormWall назвали возможный срок окончания атак на российские вузы. В компании заявили, что попытки взломать сайты университетов могут прекратиться в середине августа. Соответствующий комментарий был дан «Ленте.ру».

По оценкам аналитиков, атаки продлятся до окончания работы приемных комиссий — до середины августа 2022 года. Поскольку многие абитуриенты активно используют для подачи документов сервис «Госуслуги», то он тоже находится в зоне риска до окончания приемной кампании, предупредили в StormWall.

Специалисты рассказали, что никогда ранее не фиксировали такого потока DDoS-атак большой мощности. Экспертам также стали известны подробности того, откуда хакеры вели атаки: 70 процентов их них осуществлялись из Европы, 20 процентов из США и только 10 процентов — из России. В компании предположили, что организованные атаки могут запускаться хактивистами «ИТ-армии Украины».

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По данным StormWall, количество DDoS-атак на университеты с 10 по 23 июня 2022 года увеличилось в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Эксперты сообщили, что для вузов, которые не использовали защиту, последствия были достаточно серьезными: не работали сайты учебных заведений, а также были недоступны важные сервисы, например, сервис подачи документов.

«И это только начало, в дальнейшем мощность атак может составить до 1 Тбит/с», — заявил гендиректор и сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров. Во избежание атак он рекомендовал университетам подключить профессиональную защиту.

О начале кибератак на сайты российских вузов стало известно ранее в июне. Глава центра предотвращения киберугроз CyberART Антон Кузьмин рассказал, что после начала приемной кампании сайты учебных заведений столкнулись с беспрецедентными DDoS-атаками, трафик на некоторых из них вырос в тысячу раз. Сайты абсолютного большинства вузов являются легкой мишенью для киберпреступников, добавил специалист.

По данным StormWall, волна DDoS-атак на российские вузы началась более двух недель назад. Ее продолжением стала мощная DDoS-атака на портал и мобильное приложение «Госуслуг», которая произошла 23 июня. В пиковые моменты нагрузка на портал составляла до 340 тысяч запросов в секунду.

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Асель Минбаева
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