В России зафиксировали тысячекратный рост мощности DDoS-атак

Специалист рассказал о тысячекратном росте мощности DDoS-атак на сайты российских вузов

С началом приемной кампании в российских вузах трафик на сайты некоторых учебных заведений вырос в тысячу раз, сообщил в беседе с «Газетой.Ru» глава центра предотвращения киберугроз CyberART Антон Кузьмин. При этом специалист указал, что всплеск вредоносного трафика связан не с активностью абитуриентов, а с беспрецедентными DDoS-атаками.

По словам Кузьмина, сайты абсолютного большинства вузов являются легкой мишенью для киберпреступников. «Поэтому хакерские группировки доверяют такие атаки подразделениям, которые действуют без особых затей. Например, инициаторы атак сосредотачивают силы на главных страницах сайтов. Однако страницы личных кабинетов остаются нетронутыми и доступными по прямой ссылке», — отметил эксперт по кибербезопасности.

По утверждению специалиста, отразить атаки таких подразделений достаточно просто. Учебные заведения, в которых ИТ-отделы осведомлены о базовых мерах обеспечения информационной безопасности, практически не пострадали от атак.

«Очень часто цель атак на вузы — не столько саботировать приемную кампанию, сколько привлечь внимание к самой акции, рассказать об этом на большую аудиторию. Это проявление так называемого хактивизма — демонстрации своей гражданской позиции, которая проявляется участием в кибератаках», — пояснил эксперт.

Ранее в компании StormWall заявили, что волна DDoS-атак на российские вузы началась около двух недель назад. Ее продолжение стала мощная DDoS-атака на портал и мобильное приложение «Госуслуг», которая произошла 23 июня. В пиковые моменты нагрузка на портал составляла до 340 тысяч запросов в секунду. По данным Минцифры России, атаки велись с территории Украины. В компании StormWall заявили, что волна DDoS-атак на сайт «Госуслуги» стала продолжением начавшейся две недели назад волны атак на российские вузы