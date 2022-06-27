Сдавшийся в плен морпех ВСУ Волына рассказал о страхе перед азовцами

Командир 36-й бригады ВСУ Волына рассказал о страхе перед бойцами «Азова»

Командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский (позывной Волына), сдавшийся в плен в Мариуполе, рассказал о страхе перед военнослужащими батальона «Азов». Интервью с ним публикует Telegram-канал «Военная хроника».

По его словам, морпехи, находившиеся на заводе «Азовсталь», не хотели вступать в споры с азовцами, так как последние имели численное превосходство. Также, заявил Волынский, его подчиненные находились на продуктовом довольствии у батальона.

«Ссориться и что-то требовать я не мог, потому что боялся, что лишусь того, что имею», — сказал он, уточнив, что кормили их плохо: выдавали 50 граммов крупы на человека и шесть-восемь банок тушенки на 186 человек. Где находятся продуктовые склады, его бойцы не знали.

Командир морпехов заметил, что между азовцами и его подчиненными происходили «перепалки, даже рукоприкладство». Как заявил Волынский, его бригаду посылали выполнять задачи на опасных направлениях, «где азовцы отказывались стоять».

Ранее сообщалось, что заместитель полка Святослав Паламар (позывной Калина) и Сергей Волынский этапированы для проведения следственных действий на территорию России.

О том, что Паламар и Волынский покинули территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе и сдались в плен, стало известно 20 мая.