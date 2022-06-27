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Названы самые популярные у россиян авиамаршруты в июле

«Туту.ру»: россияне полетят на отдых в июле в Сочи, Москву и Санкт-Петербург

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Специалисты сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» проанализировали данные о бронированиях россиянами авиабилетов в июле и назвали самые востребованные направления для путешествий. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, наиболее популярным стал Сочи, куда планирует полететь на отдых каждый пятый отечественный турист. Средняя стоимость перелета составляет 10,7 тысячи рублей в одну сторону. На втором месте — Москва, на которую приходится 14 процентов от всех авиазаказов по стране. Средний чек за билет — 7 тысяч рублей в одну сторону.

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Третье место по востребованности занял Санкт-Петербург. В Северной столице хочет отдохнуть каждый десятый соотечественник. Перелет стоит 6,7 тысячи рублей в одну сторону. В топ-5 также попали Калининград и Минеральные Воды. Стоимость проездных билетов обойдется в среднем в 6,8 и 7,8 тысячи рублей с человека.

Ранее в июне россиянам назвали самые подешевевшие маршруты для перелетов летом. Среди наиболее выгодных направлений — Южно-СахалинскБлаговещенск, куда цены за год снизились на 52 процента. Также на 40 процентов снизилась стоимость перелета из Москвы в Самару.

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Валентина Процкова
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