Вылетевший из Мурманска в Москву самолет подал сигнал тревоги

ТАСС: летящий из Мурманска в Москву самолет A320 подал сигнал тревоги

Airbus A320, летящий по маршруту Мурманск — Москва, подал сигнал тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

По данным агентства, сигнал бедствия был подан на девятой минуте полета, причина устанавливается. Посадка воздушного судна запланирована в 16:20 в московском аэропорту Шереметьево. В настоящий момент лайнер следует в столицу без изменения курса.

Ранее в июне стойка шасси загорелась у самолета авиакомпании «Ираэро», следовавшего из Бодайбо в Иркутск. На борту воздушного судна Ан-24 находились 38 пассажиров, никто из них не пострадал.