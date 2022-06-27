Россиян предупредили о дефиците мест в отелях Египта в июле

АТОР: в отелях Египта зафиксирован дефицит мест из-за празднования Курбан-байрама

Российских путешественников предупредили о надвигающемся дефиците мест в гостиницах Египта. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам PR-директора туроператора Tez Tour Елизаветы Тимошенко, в период с конца июня до середины июля в египетских отелях зафиксирована высокая загрузка. По словам специалиста, увеличение количества отдыхающих на курортах страны связано с празднованием в субботу, 9 июля, Курбан-байрама.

«В это время большинство объектов размещения активно бронируется местным рынком, поэтому они уходят на стоп, а цены на оставшиеся в наличии номера повышаются. В связи с этим всем, кто планирует свой отпуск на июль, необходимо поторопиться», — порекомендовала эксперт.

Что касается стоимости отдыха, бюджетные варианты размещения предлагает трехзвездочный отель Sunny Days Mirette Resort & Aqua Park, где неделя проживания одному туристу обойдется в 52,5 тысячи рублей. Немного дороже можно отдохнуть в гостинице категории четыре звезды Titanic Resort & Aqua Park — от 65,9 тысячи рублей. Желающим провести семидневный отпуск в пятизвездочном отеле Amarina Abu Soma Resort & Aquapark придется заплатить 72,6 тысячи рублей с человека.

Ранее сообщалось, что правительство Египта сняло все ограничения на въезд в страну, введенные ранее из-за распространения COVID-19. Теперь путешественникам не требуется предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательные результаты ПЦР-теста.