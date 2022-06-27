На Украине уточнили условия для включения артистов в «белый список»

Минкульт Украины уточнил условия для включения российских артистов в «белый список»

Министерство культуры и информационной политики Украины разъяснило, по каким условиям российские артисты могут попасть в «белый список». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Указано, что в перечень будут включены артисты, которые подадут заявление и декларацию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Документы также должны содержать призыв к России «немедленно прекратить агрессию против Украины» и обязательство «воздерживаться от любых действий или шагов, которые могли бы свидетельствовать о поддержке агрессии против Украины».

Само заявление артист, его представитель или организатор гастролей должен будет подать в СБУ. При этом ведомство «имеет право не раскрывать оснований, которые стали причиной отказа во включении лица в перечень или исключения из него».

Верховная Рада Украины ранее одобрила запрет на российскую музыку в медиа и общественных местах страны. Согласно законопроекту, запрещены будут песни и клипы исполнителей, которые являются или были гражданами России после 1991 года. Исключение составят только бывшие граждане РФ, а также артисты, осудившие российские действия на Украине.

Ранее сообщалось, что украинские власти готовят «белый список» российских исполнителей, выступивших против спецоперации.