Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Пять человек погибли в результате утечки газа в иорданском порту

Пять человек погибли и более 230 пострадали при утечке газа в иорданском порту Акаба

В иорданском порту Акаба произошла утечка газа, происшествие попало на видео. Об инциденте со ссылкой на департамент госпогранбезопасности страны сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что утечка произошла в ходе операции по транспортировке, когда упала наполненная неким ядовитым газом цистерна. В результате утечки погибли пять человек, пострадали еще 234 человека.

На видеозаписи с камер, запечатлевших утечку, видно, как с крана-погрузчика сорвался груз, после чего все судно окутало желтым облаком. В департаменте уточнили, что на месте происшествия работают специалисты.

Ранее стало известно, что в России выявили крупные выбросы опасного вещества. Уточнялось, что в январе 2022 года на российской угольной шахте «Распадская» в Кемеровской области зафиксировали выбросы метана, которые могут стать крупнейшими из когда-либо обнаруженных.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Канада ввела новые санкции против России
Обрадовавшийся санкциям ФИФА в отношении России игрок покинул «Спартак»
Зеленский заявил о готовности ответить ударом на угрозу со стороны Приднестровья
Пассажирка сделала косметическую процедуру в самолете и была осуждена в сети
Ценам на жилье в России спрогнозировали рост
Названы причины подорожания вторичного жилья в Москве
Крупнейший в мире химический концерн задумался о закрытии из-за нехватки газа
Врач назвал неочевидные симптомы кислородного голодания
Россиянин заставил дочь сорвать наклейку с буквой Z и попал под суд
ДНР заявила о 172 погибших украинских военных на «Азовстали»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.