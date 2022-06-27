Пять человек погибли в результате утечки газа в иорданском порту

Пять человек погибли и более 230 пострадали при утечке газа в иорданском порту Акаба

В иорданском порту Акаба произошла утечка газа, происшествие попало на видео. Об инциденте со ссылкой на департамент госпогранбезопасности страны сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что утечка произошла в ходе операции по транспортировке, когда упала наполненная неким ядовитым газом цистерна. В результате утечки погибли пять человек, пострадали еще 234 человека.

На видеозаписи с камер, запечатлевших утечку, видно, как с крана-погрузчика сорвался груз, после чего все судно окутало желтым облаком. В департаменте уточнили, что на месте происшествия работают специалисты.

Ранее стало известно, что в России выявили крупные выбросы опасного вещества. Уточнялось, что в январе 2022 года на российской угольной шахте «Распадская» в Кемеровской области зафиксировали выбросы метана, которые могут стать крупнейшими из когда-либо обнаруженных.