Поставки российского газа в Европу упали в два раза

Еврокомиссар Симсон заявила о падении поставок российского газа в Евросоюз в два раза

По состоянию на середину лета поставки российского газа в Евросоюз упали в два раза, но в дальнейшем ситуация может еще усугубиться. Об этом перед встречей министров энергетики ЕС в Люксембурге заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, передает ТАСС.

По ее словам, Еврокомиссия в июле представит предложения по борьбе с кризисом, в том числе речь пойдет о мерах, позволяющих сократить энергопотребление. В ходе встречи Симсон намерена довести до сведения чиновников список конкретных шагов, которые могли бы предпринять как сами государства, так и Еврокомиссия.

Она призвала в любом случае проводить политику по экономии газа, так как доступных мировых запасов недостаточно. По мнению еврокомиссара, Европа должна действовать скоординировано и, возможно, перейти на общие закупки топлива.

Ранее Совет ЕС принял постановление о принудительной сертификации операторов подземных хранилищ газа (ПХГ) и обязательном их заполнении минимум на 80 процентов к зиме 2022 года и на 90 процентов к следующим. Если у страны нет хранилищ, она должна запасти объем газа в размере 15 процентов годового потребления в соседних государствах.

Министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек уже подтвердил, что Берлин готов делиться своими запасами с другими государствами ЕС — Чехией, Австрией, Польшей, Францией. Не исключено, впрочем, что их поддержка, напротив, понадобится самой Германии.