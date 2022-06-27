Американский публицист уличил США в намерении продолжать вредить России

Американский публицист Ноам Хомский заявил, что США настроены продолжать вредить России

Философ, лингвист и политический публицист Ноам Хомский уличил США в намерении продолжать вредить России в интервью американскому изданию The Nation.

По мнению Хомского, США «однозначно настроены продолжать вредить России». Так, в 2014 году Вашингтон и НАТО начали вооружать Украину, проводить совместные учения и пытаться интегрировать Киев в альянс. «Разумеется, все это делалось сознательно с целью провокации», — выразил мнение он.

При этом после того, как президентом США стал Джо Байден, этот процесс ускорился. Так, в Госдепе признали, что Вашингтон не хотел обсуждать какие-либо беспокойства Москвы по поводу вопросов безопасности до начала спецоперации. «Мы играем в игру, где на кону стоят жизни украинцев, а также само существование цивилизации с целью ослабить Россию и убедиться в том, что она достаточно пострадала», — заключил Хомский, добавив, что «нравственных оснований для подобного не существует».

Ранее американский политолог Джон Миршаймер обвинил США политике по Украине, которая приводит Киев к полному краху. При этом Вашингтон не заинтересован в решении конфликта на Украине дипломатическим путем, уверен он.

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