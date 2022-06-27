Ветеринар назвал способ помочь собакам пережить жару

Ветеринар Шеляков посоветовал не совершать длительных прогулок с собаками в жару

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал о смертельной опасности теплового удара для собак и назвал способ помочь животным пережить жару. Его слова приводит News.ru.

По словам Шелякова, особенно плохо переносят жару крупные породы собак. Однако тепловой удар может случиться у представителей пород любых размеров, причем нередко с летальным исходом.

Чтобы предотвратить подобные ситуации и помочь питомцам, врач посоветовал в жару не совершать длительных прогулок с собаками и не отходить далеко от дома. По его мнению, лучше выбирать маршруты вблизи водоемов и записать адрес ближайшей ветеринарной клиники на экстренный случай.

Если собака все же перегрелась на солнце, специалист советует на заниматься самолечением, чтобы не навредить ей еще больше. «Ни в коем случае при условии, что питомцу уже стало плохо, не охлаждайте его, просто "бухнув" в воду, а аккуратно отнесите питомца в тень и просто увлажните морду. Далее, если питомцу так и не стало лучше, стоит срочно обратиться к врачу», — заключил Шеляков.

Ранее ветеринар Татьяна Гольнева назвала лучший способ позаботиться о котах и собаках во время отпуска. Ветеринар посоветовала оставлять собак в зоогостиницах, где они смогут завести себе друзей, а кошек — дома и просить кого-то навещать их.