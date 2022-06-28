Премьер Италии предрек развязку зернового кризиса

Премьер Италии Драги считает, что зерновой кризис на Украине близок к развязке

Премьер-министр Италии Марио Драги предрек скорую развязку кризиса с зерном, которое долгое время не могли вывезти с Украины. По его мнению, ситуация уже значительно улучшилась благодаря усилиям всех сторон, передает Reuters.

По его словам, сейчас стороны ждут зеленого света от Кремля, чего ожидают в ближайшее время. Он добавил, что нет необходимости полностью разминировать украинские порты, поскольку существуют безопасные коридоры, по которым могут ходить грузовые суда.

21 июня в Москве прошли переговоры между делегациями России и Турции по теме кризиса с украинским зерном. Президент Владимир Путин в них участие не принимал, поскольку эти вопросы находятся в компетенции Минобороны. По словам турецких представителей, сторонам удалось достигнуть консенсуса, однако детали переговоров не раскрывались.