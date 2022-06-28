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В России обвинили США в желании подтолкнуть Украину к убийствам

Посол России в США Антонов обвинил Вашингтон в подталкивании Киева к убийствам

Фото: U.S. Air Force photo / Roland Balik / Reuters

Поставка оружия Украине западными странами, в том числе США, в теории может привести к дальнейшей эскалации с непредсказуемыми последствиями, считает посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Цитату приводит ТАСС.

«По сути, своими провокационными шагами Вашингтон подталкивает киевский режим к массовым убийствам мирного населения. Ко всему прочему здесь попустительствуют продолжающейся отправке на Украину наемников из США», — с таким обвинением выступил дипломат.

Антонов также считает, что такая политика создает риски в отношениях между крупнейшими ядерными державами Россией и США.

Кроме того, дипломат добавил, что Вашингтон делится с Киевом разведданными, «консультирует, как действовать на поле боя» и «попустительствует продолжающейся отправке на Украину наемников из США».

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Виктория Кондратьева
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