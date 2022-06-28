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Бывшего президента Киргизии удалили из зала суда за грубое поведение

Экс-президент Киргизии Атамбаев бил ногой по стенке ограждения и был удален из зала суда

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Судья Первомайского районного суда Бишкека удалил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева из зала заседания за грубое поведение. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Отмечается, что во время судебного заседания, на котором рассматривали дело о беспорядках в Бишкеке в октябре 2020 года, являющийся его фигурантом Атамбаев отказался участвовать в прениях сторон и начал бить ногой по стенке ограждения, за которым находился. После этого судья принял решение продолжить процесс без экс-президента.

Летом 2019 года Атамбаев был приговорен к 11 годам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Политику также предъявили обвинения в коррупции, незаконном обогащении, организации захвата власти и убийстве его сторонниками спецназовца при штурме резиденции в селе Кой-Таш в 2019 году.

После парламентских выборов, которые прошли в Киргизии 4 октября 2020 года, в Бишкеке начались беспорядки. В ночь на 6 октября Атамбаева незаконно освободили из СИЗО, 9 октября он принял участие в митингах. На следующий день его задержали, а в ноябре того же года суд отменил назначенный ему в качестве приговора тюремный срок.

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