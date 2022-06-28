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Дешевая сумка загорелась под солнцем на глазах у владелицы

Дешевая сумка из Primark загорелась под солнцем на глазах у блогерши Евы Баччо

Кадр: @evabacchoo

Британка отправилась за границу с дешевой сумкой и рассказала о негативных последствиях своего решения. Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в TikTok.

Блогерша Ева Баччо приобрела пляжную сумку бежевого цвета в массмаркетовом универмаге Primark, чтобы взять ее в путешествие на греческий остров Крит. Девушка не раскрыла точную стоимость аксессуара, однако уточнила, что товар стоил достаточно дешево.

По словам Баччо, во время отдыха на пляже она почувствовала запах гари, но долго не могла понять его источник. Автор поста призналась, что вскоре обнаружила, что на ее глазах загорелась кнопка на упомянутом изделии. В конце видео она показала почерневший мешок. «Моя сумка только что загорелась — вот такая жара на Крите», — пошутила владелица вещи.

Героиня материала заявила, что в ходе происшествия никто не пострадал, а возгорание удалось быстро потушить. «И все же я расстроилась, потому что это была моя любимая сумка. Оказалось, что она не очень безопасная для использования», — заключила жительница Великобритании.

Публикация Баччо стала вирусной и набрала больше 1,5 миллиона просмотров. «Я в шоке, потому что купила такую же сумку», «Интересно, дело в качестве сумки или проблема в погоде на Крите?», «Я выкину эту сумку сегодня же», «И смешно, и грустно», — высказывались зрители в комментариях.

В августе 2020 года модель случайно подожгла себя во время ссоры с возлюбленной. На записи с установленных на здании камер наблюдения видно, как Катюша Сильва Мота (Katiuscia Silva Mota) ссорится с девушкой на улице, после чего заходит в подъезд. Через несколько секунд она выбегает из дома, а ее тело охвачено огнем. Предполагается, что возгорание могло произойти из-за сигареты.

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Майя Пономаренко
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