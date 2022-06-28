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На российской трассе в смертельном ДТП пострадали шесть человек

Трехлетняя девочка погибла в ДТП с пьяным водителем под Саратовом, еще шестеро пострадали

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Саратовской области»

Трехлетняя девочка погибла в ДТП с пьяным водителем на трассе КалининскЖирновск у села Кольцовка Калининского района Саратовской области, еще шесть человек пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

По предварительным данным, пьяный житель города Балашова опрокинул автомобиль ВАЗ-2106, в котором находились шесть пассажиров, среди которых были несовершеннолетние.

В результате ДТП один ребенок погиб, еще шесть человек, в том числе трое детей, пострадали. Одного из пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Позже в российском регионе возбудили дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»). В Следственном комитете пояснили, что 48-летний подозреваемый сел за руль пьяным без водительских прав.

Ранее сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» в ДТП с КамАЗом погибли три человека, еще трое детей пострадали. Автомобиль Volkswagen съехал на обочину и врезался в КамАЗ. Погибли водитель машины, его супруга и ее мать. Пострадали также три ребенка в возрасте 8, 10 и 13 лет — их госпитализировали.

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Анна Щербакова
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