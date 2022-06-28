Раскрыта численность батальонных групп НАТО у границ с Россией

Общая численность батальонных групп НАТО у границ с Россией превышает 9600 человек

Общая численность всех восьми батальонных групп НАТО у границ с Россией превышает 9600 человек. Такие данные раскрыты в документе альянса к саммиту в Мадриде, передает ТАСС.

Всего насчитывается 9641 человек: 1887 военных в Латвии, 1632 в Литве, 1430 в Эстонии, еще 1148 в Румынии, 1033 в Польше, 968 в Болгарии, 900 в Венгрии и 643 в Словакии.

Ранее 17 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что военная инфраструктура НАТО вплотную приблизилась к границам России и Белоруссии. Он считает, что на западном фланге Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) наращивается военное присутствие Североатлантического альянса, и идут многочисленные учения блока.

