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Раскрыта численность батальонных групп НАТО у границ с Россией

Общая численность батальонных групп НАТО у границ с Россией превышает 9600 человек

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Общая численность всех восьми батальонных групп НАТО у границ с Россией превышает 9600 человек. Такие данные раскрыты в документе альянса к саммиту в Мадриде, передает ТАСС.

Всего насчитывается 9641 человек: 1887 военных в Латвии, 1632 в Литве, 1430 в Эстонии, еще 1148 в Румынии, 1033 в Польше, 968 в Болгарии, 900 в Венгрии и 643 в Словакии.

Ранее 17 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что военная инфраструктура НАТО вплотную приблизилась к границам России и Белоруссии. Он считает, что на западном фланге Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) наращивается военное присутствие Североатлантического альянса, и идут многочисленные учения блока.

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Варвара Кошечкина
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