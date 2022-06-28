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Белоруссия заплатит по евробондам в нацвалюте

Правительство Белоруссии заявило о планах Минска платить по евробондам в нацвалюте

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Минск будет исполнять долговые обязательства по евробондам в национальной валюте, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Постановление было принято кабинетом министров совместно с Нацбанком. «Белоруссия будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях по курсу Нацбанка на дату платежа», — заявили о планах в пресс-службе. При этом документ предусматривает и другие формы расчетов, подробности о которых не раскрываются.

Как объяснили в правительстве, мера является вынужденной. Ее ввели из-за того, что «платежный агент и иные участники международной расчетно-клиринговой системы не могут гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о рождении нового мира. По его словам, Белоруссия пока остается островком спокойствия, но его «качает на волнах мирового шторма». Кроме того, глава государства призвал белорусов «упереться и выстоять» в текущей непростой ситуации.

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Марина Совина
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