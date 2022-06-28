В Великобритании призвали НАТО готовиться к нападению России

Британский генерал Сандерс предупредил НАТО о возможном нападении России

В Великобритании предупредили о возможном нападении России на одну из стран НАТО после окончания ее спецоперации на Украине. Слова начальника Генерального штаба сухопутных войск Великобритании генерала Патрика Сандерса приводит газета The Independent.

На саммите НАТО в Мадриде генерал призвал альянс готовиться к войне с Россией. По его мнению, нынешняя ситуация сравнима с подготовкой ко Второй мировой войне, поэтому любые дальнейшие сокращения численности британской армии будут «извращением».

«Это наш момент 1937 года. Мы не находимся в состоянии войны, но должны действовать быстро, чтобы мы не были втянуты в нее из-за неспособности сдержать территориальную экспансию [России]», — заключил он.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что странам Европейского союза необходимо увеличить военные расходы. Он также отметил, что Евросоюз не является военным объединением, однако силы стран-участниц должны быть «способными к совместной работе».