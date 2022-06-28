В Ельцин Центре ответили на призывы признать его иноагентом

Директор Ельцин Центра Дроздов заявил об отсутствии оснований для признания иноагентом

Нет никаких оснований для признания Ельцин Центра иностранным агентом. Об этом заявил председатель правления и исполнительный директор учреждения Александр Дроздов, его слова приводит RTVI.

«А иноагентом — на каких основаниях? Нам много раз предлагали довольно весомые суммы, еще, кстати говоря, в те времена совершенно "вегетарианские". Ну как-то господь миловал, нам хватало средств», — ответил он.

Также Дроздов подчеркнул, что при входе в музей Ельцина есть стена, на которой находятся имена всех, кто когда-то делал центру пожертвования.

Ранее режиссер Никита Михалков потребовал признать Ельцин Центр иноагентом. Он сравнил деятельность этого учреждения с работой главного редактора ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, которого ранее также внесли в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на требование, заявив, что в этом вопросе нужно строго следовать российскому законодательству.