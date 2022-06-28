Агроном предупредил об опасности некоторых овощей с дачи

Агроном Даниил Костылев: в овощах с грядки накапливаются пестициды и нитраты

Кандидат сельскохозяйственных наук, ученый агроном, владелец питомника «Цветник Урала» Даниил Костылев предупредил о возможном вреде некоторых овощей с дачи. О том, какой урожай не нужно употреблять в пищу, эксперт рассказал «Ленте.ру».

Даниил Костылев отметил, что свои овощи с грядки обычно безопасны и полезны, но только при соблюдении технологии выращивания. Если же она нарушена, то дачника могут подстерегать две опасности: нитраты и остатки пестицидов.

Нитраты в огурцах

«Нитраты (соли азотной кислоты — прим. "Ленты.ру") овощи накапливают в больших количествах, если их перекармливать азотом, например, внести много навоза или азотных минеральных удобрений», — уточняет ученый.

По словам Даниила Костылева, безопасная норма поступления нитратов в организм — не более пяти миллиграммов на килограмм массы тела. То есть взрослому человеку массой 70 килограммов можно «съесть» не больше 350 миллиграммов нитратов.

«Многие овощи, например, всеми любимые огурцы и капуста, при избыточной подкормке азотом могут содержать до тысячи миллиграммов нитратов в килограмме продукции. То есть съели полкило таких огурцов и уже превысили норму нитратов в 1,5 раза!» — предупреждает эксперт. Еще больше нитратов, по его словам, могут накапливать зеленные культуры: салат, петрушка, сельдерей.

Чтобы избежать подобных ситуаций, нужно просто правильно использовать удобрения, следуя инструкции на упаковке, добавил Даниил Костылев.

Попадая в организм, нитраты переводят двухвалентное железо гемоглобина крови в трехвалентное. И измененный гемоглобин теряет способность переносить кислород из легких к тканям. Это может привести к появлению болезней обмена веществ, опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Особенно восприимчивы к вредному действию нитратов дети и люди пожилого возраста Даниил Костылев

Не спешите с пестицидами

Другая опасность овощей — возможное содержание в них остатков пестицидов.

«Современные средства защиты растений уже далеко ушли от таких старых и страшных понятий, как "ядохимикаты" и "дуст". При правильном применении они довольно безопасны, так как полностью выводятся из растений, но только за определенное время», — говорит эксперт.

Он уточнил, что «время ожидания» указано на упаковке препаратов и обычно составляет две или три недели. К этому времени, считает агроном, лучше дополнительно добавить еще неделю «про запас».

Ранее Даниил Костылев рассказал о дачных растениях, которые не уживаются друг с другом. Некоторые из них становятся настоящими «убийцами» соседей по грядке.

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