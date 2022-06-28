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Доказано существование вечных океанов на водородных экзопланетах

В UZH доказали наличие «вечных» океанов на экзопланетах с атмосферой из гелия и водорода

Изображение: Nasa

Специалисты из Цюрихского университета (UZH) доказали, что на экзопланетах с преимущественным составом атмосферы из водорода и гелия океаны должны существовать практически «вечно», что позволяет существенно увеличить круг поиска внеземной жизни. Об этом сообщается на официальном сайте заведения.

Авторы работы преследовали цель найти такие типы каменистых планет, которые в теории имеют неиспаряемые океаны из жидкой воды, так называемые «холодные супер-Земли». Также такие планеты должны располагаться на достаточном отдалении от звезд и иметь атмосферу, которая состоит из водорода и гелия. Их размер может быть больше Земли в 1,1-10 раз. Затем астрономы провели расчеты, какая вероятная средняя температура на таких планетах и как она меняется с течением времени.

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Согласно результатам анализа, океаны с жидкой водой присутствуют на различных по размерам «супер-Землях». Кроме того, они сохраняют свое агрегатное состояние на протяжении как минимум пяти миллиардов лет при условии плотной воздушной оболочки, достаточном тепле, поступающем из ядра планеты, а также при определенном расстоянии до звезды.

В июне 2022 года сотрудники Кембриджского университета (Великобритания) опровергли гипотезу о существовании живых микроорганизмов на Венере, которые питаются соединениями серы.

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Елена Апазиди
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