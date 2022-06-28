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Стало известно о задержании бывшего мэра Херсона

Замглавы Херсонской ВГА Губарева сообщила о задержании бывшего мэра Херсона Колыхаева
Игорь Колыхаев

Игорь Колыхаев. Фото: Vadim Chuprina / Wikimedia

В Херсоне был задержан бывший мэр города Игорь Колыхаев. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале заместительницы главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерины Губаревой.

По ее словам, экс-градоначальник, руководивший населенным пунктом при украинской власти, был задержан местной комендатурой. Об остальных подробностях случившегося она пообещала рассказать позднее.

Ранее ВГА Херсонской области сообщала о взрыве автомобиля, в результате которого погиб глава управления семьи, молодежи и спорта местной администрации Дмитрий Савлученко. Позднее глава областной ВГА Владимир Сальдо заявил, что к случившемуся причастна украинская диверсионно-разведывательная группа.

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Алевтина Запольская
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