Стало известно о задержании бывшего мэра Херсона

Замглавы Херсонской ВГА Губарева сообщила о задержании бывшего мэра Херсона Колыхаева

В Херсоне был задержан бывший мэр города Игорь Колыхаев. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале заместительницы главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерины Губаревой.

По ее словам, экс-градоначальник, руководивший населенным пунктом при украинской власти, был задержан местной комендатурой. Об остальных подробностях случившегося она пообещала рассказать позднее.

Ранее ВГА Херсонской области сообщала о взрыве автомобиля, в результате которого погиб глава управления семьи, молодежи и спорта местной администрации Дмитрий Савлученко. Позднее глава областной ВГА Владимир Сальдо заявил, что к случившемуся причастна украинская диверсионно-разведывательная группа.