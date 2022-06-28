Бывшего президента Украины лишили звания почетного гражданина Севастополя

Власти Севастополя лишили экс-президента Украины Кучму звания почетного гражданина города

Власти Севастополя лишили бывшего президента Украины Леонида Кучму звания почетного гражданина города. Соответствующее решение приняли депутаты местного законодательного собрания, передает «Интерфакс».

Лишение Кучмы звания поддержали 16 депутатов, двое высказались против, еще двое воздержались.

По мнению депутата Василия Пархоменко, именно позиция Кучмы привела к тому, что конфликт на Украине перешел в горячую фазу, — экс-президент долгое время представлял Киев на переговорах по вопросу Минских соглашений.

Ранее Леонида Кучму лишили звания почетного гражданина Керчи. Его фамилию также убрали с доски почета.

Кроме того, Кучма был лишен звания «Почетный крымчанин». По мнению председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, бывший президент Украины и некоторые другие обладатели республиканских наград и званий «утратили моральное право» носить их.