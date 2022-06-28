Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Свердловский губернатор вмешался в конфликт коммунистов с Ельцин Центром

Глава Свердловской области Куйвашев вмешался в конфликт коммунистов с Ельцин Центром

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вмешался в конфликт коммунистов с Ельцин Центром. Глава региона опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором ответил на вопрос главы фракции КПРФ в законодательном собрании региона Александра Ивачева о финансировании учреждения.

Ранее сообщалось, что коммунисты Свердловской области предложили отобрать у Ельцин Центра возможность извлекать прибыль из сдачи площадей в аренду под мероприятия, продать его помещения, а вырученные средства направить на нужды региона.

Куйвашев отметил, что главе фракции КПРФ в региональном заксе не следует критиковать первого российского президента, так как Борис Ельцин — предшественник Ивачева.

Ну что ж вы до Бориса Николаевича Ельцина докопались? Ваш предшественник, первый секретарь обкома КПСС, такой же, как и вы. Коллега, можно сказать, его дорогой идете

Евгений Куйвашевгубернатор Свердловской области

По словам главы региона, Ельцин Центр был создан в рамках федерального закона «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий». Глава региона отметил, что если институция прекратит проводить в своих стенах мероприятия, то бюджет Свердловской области понесет дополнительную нагрузку.

«Чем меньше он будет этих мероприятий проводить, тем нам больше придется тратить денег из бюджета. Вы к этому готовы?» — обратился к коммунистам Куйвашев.

Ранее с критикой деятельности Ельцин Центра выступал российский режиссер и консервативный мыслитель Никита Михалков. Также с предложением закрыть Ельцин Центр выступал депутат свердловского заксобрания от «Единой России» Вячеслав Вегнер — со своим предложением он обратился к главе Минобороны Сергею Шойгу.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Украина впервые применила американскую РСЗО HIMARS
Российская авиакомпания объяснила причину гигантских очередей в Домодедово
Российская чиновница лишится квартиры из-за подозрительных доходов
В России оштрафовали популярный фотохостинг
Бывший президент Молдавии опротестовал штраф за ношение георгиевской ленты
Российский боксер Бетербиев объяснил выход на поединок под канадским флагом
Российская промышленность столкнулась с риском «кодового кризиса»
В ЛНР отследили обстрелявшую Перевальск американскую РСЗО
В Госдуме рассказали о сдавшихся в плен украинских военных
Сотрудник и двое заключенных погибли на очистных сооружениях российской колонии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.