Свердловский губернатор вмешался в конфликт коммунистов с Ельцин Центром
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вмешался в конфликт коммунистов с Ельцин Центром. Глава региона опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором ответил на вопрос главы фракции КПРФ в законодательном собрании региона Александра Ивачева о финансировании учреждения.
Ранее сообщалось, что коммунисты Свердловской области предложили отобрать у Ельцин Центра возможность извлекать прибыль из сдачи площадей в аренду под мероприятия, продать его помещения, а вырученные средства направить на нужды региона.
Куйвашев отметил, что главе фракции КПРФ в региональном заксе не следует критиковать первого российского президента, так как Борис Ельцин — предшественник Ивачева.
Ну что ж вы до Бориса Николаевича Ельцина докопались? Ваш предшественник, первый секретарь обкома КПСС, такой же, как и вы. Коллега, можно сказать, его дорогой идете
По словам главы региона, Ельцин Центр был создан в рамках федерального закона «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий». Глава региона отметил, что если институция прекратит проводить в своих стенах мероприятия, то бюджет Свердловской области понесет дополнительную нагрузку.
«Чем меньше он будет этих мероприятий проводить, тем нам больше придется тратить денег из бюджета. Вы к этому готовы?» — обратился к коммунистам Куйвашев.
Ранее с критикой деятельности Ельцин Центра выступал российский режиссер и консервативный мыслитель Никита Михалков. Также с предложением закрыть Ельцин Центр выступал депутат свердловского заксобрания от «Единой России» Вячеслав Вегнер — со своим предложением он обратился к главе Минобороны Сергею Шойгу.