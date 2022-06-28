Свердловский губернатор вмешался в конфликт коммунистов с Ельцин Центром

Глава Свердловской области Куйвашев вмешался в конфликт коммунистов с Ельцин Центром

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вмешался в конфликт коммунистов с Ельцин Центром. Глава региона опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором ответил на вопрос главы фракции КПРФ в законодательном собрании региона Александра Ивачева о финансировании учреждения.

Ранее сообщалось, что коммунисты Свердловской области предложили отобрать у Ельцин Центра возможность извлекать прибыль из сдачи площадей в аренду под мероприятия, продать его помещения, а вырученные средства направить на нужды региона.

Куйвашев отметил, что главе фракции КПРФ в региональном заксе не следует критиковать первого российского президента, так как Борис Ельцин — предшественник Ивачева.

Ну что ж вы до Бориса Николаевича Ельцина докопались? Ваш предшественник, первый секретарь обкома КПСС, такой же, как и вы. Коллега, можно сказать, его дорогой идете Евгений Куйвашев губернатор Свердловской области

По словам главы региона, Ельцин Центр был создан в рамках федерального закона «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий». Глава региона отметил, что если институция прекратит проводить в своих стенах мероприятия, то бюджет Свердловской области понесет дополнительную нагрузку.

«Чем меньше он будет этих мероприятий проводить, тем нам больше придется тратить денег из бюджета. Вы к этому готовы?» — обратился к коммунистам Куйвашев.

Ранее с критикой деятельности Ельцин Центра выступал российский режиссер и консервативный мыслитель Никита Михалков. Также с предложением закрыть Ельцин Центр выступал депутат свердловского заксобрания от «Единой России» Вячеслав Вегнер — со своим предложением он обратился к главе Минобороны Сергею Шойгу.