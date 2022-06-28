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Лавров оценил возможное появление Зеленского «где-то сбоку» на саммите G20

Лавров заявил, что Россию мало интересует возможное участие Зеленского в саммите G20
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москву не интересует участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G20 в Индонезии. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

«Нас мало будет интересовать, ходит он там где-то сбоку на саммите на Бали или не ходит», — оценил возможное появление украинского лидера на мероприятии министр и добавил, что Россия всегда с уважением относится к действиям страны-хозяйки «двадцатки».

Лавров также подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах украинский лидер не принимает никаких решений, и таким образом, то, что он думает, неважно. «Абсолютно неважно, что он думает, на что надеется. (...) Решения принимают в Вашингтоне, причем отнюдь не на президентском уровне», — заключил руководитель ведомства.

27 июня президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии поучаствовать в саммите G20, который пройдет в ноябре.

В конце апреля появилась информация о том, что соответствующее приглашение от индонезийского коллеги Джоко Видодо также получил Зеленский.

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Варвара Кошечкина
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