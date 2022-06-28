Роспотребнадзор оценил риски из-за обнаружения штамма конго-крымской лихорадки

Эксперт Роспотребнадзора Семенов заявил, что вспышка конго-крымской лихорадки РФ не грозит

Вспышка конго-крымской геморрагической лихорадки России не грозит, заявил глава Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора (Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора), доктор биологических наук Александр Семенов, оценивая риски после обнаружения нового штамма, передает РИА Новости.

Поводов для беспокойства из-за обнаружения штамма конго-крымской геморрагической лихорадки на юге России нет, заверил эксперт.

Накануне в Сеченовском университете объяснили, что люди могут заболеть инфекцией от клещей и домашнего скота. Также лихорадка передается от человека к человека при тесном контакте с кровью и различными биологическими жидкостями.

По словам Семенова, обнаруженный вариант конго-крымской геморрагической лихорадки давно существовал. Просто он впервые попался на глаза исследователям, пояснил специалист.

Обнаруженный вид ничем не отличается от обычного вируса, это просто его генетическая разновидность, которых описано достаточно много, подчеркнул эксперт Роспотребнадзора.

Об обнаружении в России нового штамма конго-крымской геморрагической лихорадки стало известно 28 июня. Исследование показало, что штаммы вируса из российских регионов относятся к линиям «Европа-1», «Африка-3», а также к абсолютно новой линии «Европа-3».