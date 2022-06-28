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В США заявили о ловушке для НАТО из-за решения Литвы по Калининграду

FP: научный сотрудник Эшфорд заявила, что Литва заманила НАТО в ловушку из-за Калининграда

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Литва заманила НАТО в ловушку, пойдя на обострение отношений с Россией из-за решения ограничить транзит в Калининград. Об этом заявила в беседе с Foreign Policy старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эмма Эшфорд.

«Возникает вопрос, консультировались ли литовцы со своими союзниками в Западной Европе или с Соединенными Штатами, прежде чем сделать этот выбор?», — задалась вопросом эксперт. По ее мнению, это может быть случаем заманивания альянса в ловушку, «когда одному члену объединения, обычно меньшей и более слабой стороне, удается втянуть своего союзника в конфликт, который не отвечает его интересам».

Как отметила Эшфорд, политика Литвы свидетельствует о том, что Вильнюс гораздо более склонен к ухудшению отношений с Москвой, нежели Париж, Берлин или Вашингтон. Она выразила сожаление из-за ситуации вокруг Калининградской области, напомнив, что регион до этого активно развивал связи со своими соседями.

Литва объявила о прекращении транзита ряда товаров в Калининградскую область с 18 июня. Причиной были названы санкции Евросоюза, введенные против России из-за специальной военной операции на территории Украины. Позже депутат литовского сейма Матас Малдейкис анонсировал новые ограничения на транзит товаров в Калининград.

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Марина Совина
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