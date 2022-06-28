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Спорт

Контракт Малкина назвали одной из главных интриг межсезонья в НХЛ

Контракт российского форварда Малкина стал одной из десяти главных интриг межсезонья в НХЛ

Фото: Raj Mehta-USA TODAY Sports / Reuters

Обозреватель Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дэн Розен составил список главных вопросов предстоящего межсезонья. Материал приводится на сайте лиги.

Одной из десяти главных интриг Розен назвал контракт российского форварда Евгения Малкина с «Питтсбург Пингвинс». Действующее соглашение заканчивается, и с 1 июля 35-летний нападающий станет неограниченно свободным агентом.

17 мая сообщалось, что «Питтсбург» предложил Малкину новый трехлетний контракт. По его условиям, зарплата россиянина сократится с 9,5 до 5 миллионов долларов за сезон.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Форвард является воспитанником «Металлурга».

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