Молдавии предрекли голод из-за антироссийских санкций

Муж Жасмин предрек Молдавии голод в случае присоединения к антироссийским санкциям

Лидер молдавской оппозиционной партии «Шор», муж певицы Жасмин Илан Шор предрек республике голод в случае присоединения к антироссийским санкциям. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шора, молдавская власть решила присоединиться к санкциям в обмен на получение статуса кандидата в Европейский союз (ЕС). «Это самая невыгодная сделка, которую только можно себе представить по отношению к жителям страны. В случае присоединения к санкциям против России Молдавию ждет холод, голод и нищета», — заявил политик.

Молдавия может лишиться поставок электроэнергии, топлива и рынка сбыта своей продукции. При этом сами жители страны хотят сохранить хорошие отношения с Россией, уверен Шор.

23 июня Украина и Молдавия официально стали кандидатами на вступление в ЕС. После этого спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что Кишинев поддержит санкции, введенные против России за специальную военную операцию на территории Украины. «Наш статус и европейские стремления обязывают к солидарности», — объяснил он.

В 2019 году Молдавия объявила Илана Шора в международный розыск по делу о выводе крупной суммы из банковской системы страны. Расследование велось с 2015 года. Шор был приговорен к семи с половиной годам тюрьмы, но защита обжаловала вердикт. После смены власти в Молдавии депутат бежал из страны. На него также завели дело о незаконном пересечении границы.