Бизнесмен Палант и его жена обнаружены мертвыми в доме в Подмосковье

Абхазский бизнесмен Палант и его жена обнаружены мертвыми в доме в Подмосковье

Абхазский бизнесмен, член наблюдательного совета оператора «А-Мобайл» Евгений Палант и его супруга Ольга Палант обнаружены мертвыми в доме в подмосковном поселке Заречье. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«На телах погибших найдены ножевые ранения», — пояснил собеседник издания. Супругов без признаков жизни в квартире обнаружила дочь. В компании также подтвердили информацию о гибели топ-менеджера.

По одной из версий следствия, жена нанесла увечья Паланту из-за ревности. Когда мужчина скончался от колото-резаных ран, она покончила с собой. Ее тело нашли в ванной — женщина также умерла от ударов ножом. Последнее время в семье часто возникали скандалы, пишет Telegram-канал Baza.