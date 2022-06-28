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В Польше заявили о неудачах Украины в Донбассе

AC: поляки опасаются успехов России в Донбассе и перехода Украины под контроль Москвы

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Жители Польши выразили опасения из-за успехов России в Донбассе и перспектив перехода Украины под контроль Москвы. Об этом сообщил обозреватель Энтони Токарз в материале для American Conservative.

Накануне журналист посетил Польшу, где побеседовал с местными жителями, волонтерами и украинскими беженцами о ситуации в зоне боевых действий.

По словам Токарза, несмотря на восторг от «поразительной щедрости жителей Польши», украинцы переживали из-за отсутствия у ЕС единой политики по беженцам и из-за ослабления общественного интереса к конфликту, что может стать толчком к переходу большей части Украины «в руки неумолимой России».

Журналист добавил, что опрошенные украинцы также выражали сомнения в возможности ЕС принять эффективные меры на фоне успехов российской армии в Донбассе.

В мае власти Польши заявили, что число выезжающих на Украину беженцев стало превышать количество въезжающих в страну. По данным Пограничной стражи, с 24 февраля в Польшу прибыли 3,57 миллиона беженцев с Украины.

Ударная волна
Марина Совина
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