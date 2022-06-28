Эндокринолог перечислила восемь основных причин возникновения отеков

Эндокринолог Устинова назвала гипотиреоз и проблемы с почками опасными причинами отеков

Чтобы избавиться от отеков, нужно выяснить причину их возникновения, заявила врач-эндокринолог Светлана Устинова. В беседе с изданием Solenka.Info специалистка перечислила восемь основных причин их появления.

Среди самых опасных причин образования лишней жидкости в организме специалист назвала проблемы с почками и гипотиреоз. По ее словам, почки отвечают за водный обмен в организме, потому любой сбой в их работе приводит к появлению отеков. При гипотиреозе (заболевании, обусловленном длительным недостатком гормонов щитовидной железы из-за снижения ее функции — прим. «Ленты.ру») замедляется обмен веществ, что провоцирует задержку жидкости в организме. Как правило, эта болезнь также сопровождается беспричинным набором веса, нестабильностью эмоционального фона, быстрой утомляемостью и апатией, добавляет она.

Кроме того, отечность может возникнуть из-за проблем с надпочечниками, считает врач. Устинова пояснила, что если человек долгое время пребывает в стрессе, надпочечники начинают вырабатывать повышенное количество гормонов кортизола и альдостерона, которые оказывают влияние на водно-солевой обмен в организме.

По словам эндокринолога, к задержке жидкости также могут привести инсулинорезистентность, при которой снижается чувствительность тканей организма к действию гормона инсулина, и неправильное питание. Устинова подчеркнула, что чрезмерное потребление соли, молочных продуктов и сладкого, а также дефицит белка в рационе провоцируют возникновение отеков.

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