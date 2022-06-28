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Врач рассказала россиянам о правилах ровного и безопасного загара

Терапевт Неумолотова рассказала, что дыня и морковь помогут добиться красивого загара

Фото: Shutterstock

Врач-терапевт Татьяна Неумолотова рассказала россиянам о правилах ровного и безопасного загара. В разговоре с «Известиями» она объяснила, как дыня и морковь помогут добиться красивого загара и почему нужно перестать пить алкоголь на пляже.

Врач отмечает, что, не зная правила пребывания на солнце, можно получить солнечные ожоги, которые спровоцируют преждевременное старение кожи и появление пигментных пятен. «Летние UV-лучи поражают самый глубокий эпидермис кожи, если не обеспечить ей должной защиты. Именно они разрушают волокна коллагена, вызывают преждевременное старение и появление пигментных пятен», — сообщила Неумолотова.

Чтобы не навредить коже и при этом получить красивый равномерный загар, врач советует загорать в утренние часы до десяти утра, а также после обеда с пяти до семи часов вечера. «Не рекомендуется долго находиться на солнце людям со светлой кожей, родимыми пятнами и большим количеством родинок. Противопоказано загорать при наличии онкологических и инфекционных заболеваний и повышении температуры тела, загар также не рекомендуется во время беременности», — предупредила Неумолотова.

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Для ровного загара врач посоветовала есть морковь, дыню и батат, поскольку они способствуют выработке меланина. Кроме того, она напомнила о важности водного баланса и порекомендовала отказаться от алкоголя на пляже.

Ранее врач назвала неожиданные признаки теплового удара. По ее словам, покраснение кожи, слабость, головокружения могут свидетельствовать о том, что человек перегрелся на солнце.

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Елена Матвиенко
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