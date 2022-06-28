ЦБ европейской страны пошел на внезапный шаг для борьбы с ростом цен

ЦБ Венгрии рекордно с 2008 года повысил ключевую ставку до 7,75% для борьбы с ростом цен

Центральный банк (ЦБ) Венгрии повысил ключевую процентную ставку на рекордные 185 базисных пунктов до 7,75 процента — на такой внезапный шаг европейская страна пошла для борьбы с беспрецедентным ростом цен, сообщает Bloomberg. Изменение уровня ставки стало самым большим с 2008 года, когда Венгрия серьезно пострадала от финансового кризиса, из-за которого страна два года находилась в рецессии.

В Bloomberg отмечают, что такое повышение ключевой ставки стало неожиданным, поскольку агентство ранее прогнозировало изменение лишь на 50 базисных пунктов. В результате мера превзошла ожидания аналитиков более чем в три раза.

Еще одной причиной повышения ключевой ставки, помимо стабилизации цен, стало ослабление форинта. 27 июня курс национальной валюты по отношению к евро сильно упал и в середине июня впервые опустился до 400 форинтов за евро. На фоне резкого изменения ставки национальная валюта смогла укрепиться более чем на на один процент. Центробанк, вероятно, продолжит быстрое повышение ставок, спрогнозировал эксперт агентства стратег Societe Generale Марек Дрималь.

Падение валюты можно объяснить напряжением на международных рынках, которое было вызвано инфляционными опасениями на фоне спецоперации России на Украине. Кроме того, обострившаяся ситуация вызвана опасениями насчет задержек финансирования Венгрии от Евросоюза. Ранее ЕС отказался утверждать выделение средств стране из-за политических мотивов.

В текущей ситуации, когда европейские страны стремятся полностью отказаться от торговли с Россией и продолжают вводить новые санкции из-за военных действий страны на Украине, Венгрия имеет особую позицию. Государство сильно зависит от импорта энергоносителей из Москвы, поэтому призывает страны ЕС прекратить вводить санкции против России.