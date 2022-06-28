Сестры Хадид вышли на подиум наполовину лысыми

Модели Белла и Джиджи Хадид предстали перед зрителями показа Marc Jacobs наполовину лысыми

Модели Белла и Джиджи Хадид приняли участие в показе осенне-зимней коллекции бренда Marc Jacobs, представ перед зрителями в необычных образах. Об этом сообщает Daily Mail.

Сестры вышли на подиум с наполовину лысыми головами. Как пишет издание, гримеры замаскировали натуральные волосы манекенщиц и создали эффект гладко выбритой кожи, а затем дополнили их образы париками с ровным срезом и короткой челкой. Кроме того, участницам модного шоу осветлили брови.

Знаменитости появлялись на дефиле в нескольких нарядах. Белла Хадид демонстрировала авангардное черное платье и образ с рваными джинсами и вафельным халатом, а ее старшая сестра Джиджи — пудровые брюки с кроп-топом, а также серую юбку и гиперобъемный неоновый свитер.

В апреле бритую голову голову назвали трендом 2022 года у представителей разных профессий. В их числе блогеры, маркетологи, арт-директоры крупных компаний. Кардинально сменившие имидж девушки утверждают, что без волос они чувствуют себя увереннее и сильнее. Кроме того, многим понравилась идея экономии времени на укладке и салонных процедурах.