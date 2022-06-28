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Россиянам покажут новую 100-рублевую банкноту

ЦБ 30 июня проведет презентацию модернизированной банкноты в 100 рублей

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский Центробанк 30 июня проведет презентацию, на которой покажет новую модернизированную 100-рублевую банкноту. В пресс-конференции примут участие заместитель председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук, сообщается на сайте регулятора.

Презентацию анонсировали еще в январе. Тогда зампред ЦБ Михаил Алексеев говорил, что «знаковое» событие должно состояться в течение нескольких месяцев или недель.

В апреле в Гознаке уточнили, что сроки выпуска новой банкноты в 100 рублей могут сдвинуться, но презентация все же состоится. Аркадий Трачук тогда пояснял, что на купюре планируются изображения Москвы, однако будут и «новинки».

В целом, как сообщалось, что Банк России планирует обновление банкнот пяти номиналов: купюры в 1000 и 5000 рублей поступят в обращение в 2023 году, измененные 500 рублей россияне увидят в 2024-м, 10 и 50 рублей — в 2025-м.

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Платон Щукин
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