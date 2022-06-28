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Стартовали съемки четвертого сезона сериала «Наследники»

В Нью-Йорке стартовали съемки четвертого сезона сериала «Наследники»

Кадр: Сериал «Наследники»

В Нью-Йорке стартовали съемки четвертого сезона сериала «Наследники». Об этом сообщает Collider.

Новый сезон комедийно-драматического сериала Джесси Армстронга будет состоять из 10 серий. Дата его выпуска пока неизвестна. Сезон продолжит рассказывать о борьбе членов семьи Рой за власть над компанией отца. Действие развернется после предложения главы семейства Логана Роя продать медиаконгломерат Waystar Royco технологическому гиганту Лукасу Мэтссону.

Сериал «Наследники» вышел 3 июня 2018 года. В центре сюжета — влиятельная семья Рой, владельцы медиаконгломерата Waystar Royco, которые борются за контроль над компанией на фоне ухудшения здоровья главы семейства. В октябре 2021 года шоу продлили на четвертый сезон.

Сериал получил десятки наград и номинаций, в том числе премию Британской академии телевидения, «Золотой глобус» и «Эмми». Актер Брайан Кокс, исполнивший роль Логана Роя, выиграл «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драматическом сериале, а Джереми Стронг, сыгравший Кендалла Роя, — награду «Эмми» в той же номинации.

Ранее создатели «Очень странных дел» рассказали о работе над спин-оффом шоу.

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Дениза Мацаева
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