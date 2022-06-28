Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Раскрыты самые желанные зарубежные направления для летнего отдыха россиян

GEO.Platforma: Турция и Египет стали самыми желанными зарубежными направлениями у россиян

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Самым желанным зарубежным направлением для летнего отдыха у россиян оказалась Турция, где провели или планируют провести отпуск около 42 процентов соотечественников. Об этом стало известно из результатов совместного исследования сервиса GEO.Platforma и финансового маркетплейса «Сравни», пишут «Известия».

Аналитики раскрыли, что в топ-3 также вошли курорты Египта и ОАЭ — там отдохнут этим летом 33 процента и 31 процент отечественных туристов соответственно. При этом отправиться за границу от одного до трех раз в 2022 году в общей сложности планируют около 46 процентов россиян. Наиболее подходящими месяцами для проведения отпусков опрошенные называют август (41 процент), июль (31 процент) и сентябрь (25 процентов).

Материалы по теме:
«Весь мир отрезан от России сейчас» Турцию официально закрыли для россиян. Что делать с купленными турами и куда теперь лететь отдыхать?
«Весь мир отрезан от России сейчас»Турцию официально закрыли для россиян. Что делать с купленными турами и куда теперь лететь отдыхать?
14 апреля 2021
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами. Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
18 июня 2021

Среди отечественных направлений наиболее популярными стали курорты Краснодарского края и Крыма (48 процентов). «Сокращение международных рейсов позволит нашему туристическому бизнесу увеличить приток клиентов и улучшить собственный сервис. В этом году мы ожидаем рост числа новых направлений, поскольку запросы туристов очень разные», — заявил руководитель GEO.Platforma Алексей Алексеев.

Ранее стало известно, что самыми бюджетными для туристов городами России летом названы Казань и Москва. В среднем путешественникам необходимо потратить на поездку в столицу около 28 тысяч рублей. Путешествие в Казань летом обойдется немного дороже — в 38 тысяч рублей.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Украина впервые применила американскую РСЗО HIMARS
В России допустили получение Белоруссией «Искандеров» в топовой комплектации
В МИД России вызвали временного поверенного в делах Швеции
Экс-супруг Бритни Спирс предстанет перед судом по обвинению в ее преследовании
Российская авиакомпания объяснила причину гигантских очередей в Домодедово
Российская чиновница лишится квартиры из-за подозрительных доходов
В России оштрафовали популярный фотохостинг
Бывший президент Молдавии опротестовал штраф за ношение георгиевской ленты
Российский боксер Бетербиев объяснил выход на поединок под канадским флагом
Российская промышленность столкнулась с риском «кодового кризиса»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.