Раскрыты самые желанные зарубежные направления для летнего отдыха россиян

GEO.Platforma: Турция и Египет стали самыми желанными зарубежными направлениями у россиян

Самым желанным зарубежным направлением для летнего отдыха у россиян оказалась Турция, где провели или планируют провести отпуск около 42 процентов соотечественников. Об этом стало известно из результатов совместного исследования сервиса GEO.Platforma и финансового маркетплейса «Сравни», пишут «Известия».

Аналитики раскрыли, что в топ-3 также вошли курорты Египта и ОАЭ — там отдохнут этим летом 33 процента и 31 процент отечественных туристов соответственно. При этом отправиться за границу от одного до трех раз в 2022 году в общей сложности планируют около 46 процентов россиян. Наиболее подходящими месяцами для проведения отпусков опрошенные называют август (41 процент), июль (31 процент) и сентябрь (25 процентов).

Среди отечественных направлений наиболее популярными стали курорты Краснодарского края и Крыма (48 процентов). «Сокращение международных рейсов позволит нашему туристическому бизнесу увеличить приток клиентов и улучшить собственный сервис. В этом году мы ожидаем рост числа новых направлений, поскольку запросы туристов очень разные», — заявил руководитель GEO.Platforma Алексей Алексеев.

Ранее стало известно, что самыми бюджетными для туристов городами России летом названы Казань и Москва. В среднем путешественникам необходимо потратить на поездку в столицу около 28 тысяч рублей. Путешествие в Казань летом обойдется немного дороже — в 38 тысяч рублей.