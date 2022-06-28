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Убившая 20 человек тигрица-людоед растерзала подростка

India: тигрица-людоед, убившая 20 человек, растерзала 14-летнего мальчика

Фото: Konstantin Mikhailov / Globallookpress.com

Ставшая людоедом тигрица растерзала пасшего скот подростка вблизи города Лакхимпур в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщает India.

14-летний мальчик по имени Сурай Сингх вечером отправился пасти скот и не вернулся. Позже его полусъеденное тело нашли в лесу. Юноша стал 20-м человеком, которого тигрица убила за последние два года.

Деревни вблизи тигриного заповедника Дадва живут в постоянном страхе. Местные жители считают, что власти не предпринимают ничего, чтобы решить проблему.

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В то же время представители департамента лесных ресурсов рассказали, что для поиска хищницы были установлены фотоловушки и восемь клеток с приманками. Полевой директор заповедника Санджай Патак заявил, что людям многократно рекомендовали оставаться дома, а в случае крайней необходимости перемещаться только группами.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр убил мужчину, который незаконно косил траву на территории заповедника. Хотя действия погибшего являлись преступлением, подпадающим под статью уголовного кодекса, его семья все равно получит компенсацию.

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Алиса Дмитриева
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