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МИД заявил об удручающей картине с транзитом в Калининград

МИД России заявил об удручающей картине с позицией Европы по транзиту в Калининград

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Европе придется выработать позицию по транзиту в Калининград. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Ситуация вокруг их агрессивного, абсолютно неконструктивного подхода в отношении транзита через Калининград высветила то, что они тщательно скрывали: отсутствие в принципе единства и в принятии решений, и в выработке этих решений, в согласовании подходов к публичной деятельности», — отметила Захарова.

По ее словам, Еврокомиссия придерживается одной позиции, а отдельные страны, в частности Литва, говорят другое. «Просто на противоречии интересам Европы говорят совершенно оторванные от реальности вещи», — сказала она.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких подвижек в вопросе транзита грузов в Калининград на данный момент не появилось.

Литва 18 июня запретила пропускать товары, попавшие под санкции, которые провозились по железной дороге из российских регионов в Калининградскую область. При этом власти страны заявили, что Вильнюс не вводил никаких дополнительных ограничений, а следовал санкциям Евросоюза.

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Варвара Кошечкина
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