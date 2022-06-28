МИД заявил об удручающей картине с транзитом в Калининград

МИД России заявил об удручающей картине с позицией Европы по транзиту в Калининград

Европе придется выработать позицию по транзиту в Калининград. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Ситуация вокруг их агрессивного, абсолютно неконструктивного подхода в отношении транзита через Калининград высветила то, что они тщательно скрывали: отсутствие в принципе единства и в принятии решений, и в выработке этих решений, в согласовании подходов к публичной деятельности», — отметила Захарова.

По ее словам, Еврокомиссия придерживается одной позиции, а отдельные страны, в частности Литва, говорят другое. «Просто на противоречии интересам Европы говорят совершенно оторванные от реальности вещи», — сказала она.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких подвижек в вопросе транзита грузов в Калининград на данный момент не появилось.

Литва 18 июня запретила пропускать товары, попавшие под санкции, которые провозились по железной дороге из российских регионов в Калининградскую область. При этом власти страны заявили, что Вильнюс не вводил никаких дополнительных ограничений, а следовал санкциям Евросоюза.

