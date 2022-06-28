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Россия резко снизила поставки угля в Турцию

«Ъ»: Россия резко снизила поставки угля в Турцию

Фото: Alexander Manzyuk / Getty Images

Турция получила 2,5 миллиона тонн угля из России за январь-апрель, за аналогичный период прошлого года показатель был 5,2 миллиона тонн, пишет «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на данные турецкого Института статистики.

Из-за роста цен на уголь почти в три раза российские компании увеличили выручку от продажи в Турцию — 440,4 миллиона против 374,6 миллиона долларов годом ранее. Как заявили источники издания, Россия резко снизила поставки в Турцию в попытке успеть вывезти максимальные объемы угля в Европу до введения эмбарго.

Турция является крупным потребителем российского угля, на этом рынке Россия конкурирует с Колумбией. Однако, по данным «Коммерсанта», выпавшие объемы российского угля не были замещены другими поставщиками. Даже с учетом дисконта, который достигает до 30 процентов, российский уголь торгуется в Европе с премией 15-20 процента относительно угля, поставляемого в Турцию, сказал Сергей Гришунин из Национального рейтингового агентства (НРА).

Эмбарго ЕС на уголь из России вступит в силу с августа 2022 года. Его импорт в Европу на данный момент достигает восьми миллиардов евро в год.

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Платон Щукин
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